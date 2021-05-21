Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.

Про це він заявив, виступаючи онлайн на російському марафоні "Нове знання", повідомляє "РИА Новости" .

За його словами, найближча Сонячна система знаходиться на відстані чотирьох світлових років.

"Її потрібно по-іншому досліджувати. І найефективніший спосіб це зробити... використовувати антиматерію, а також колапс матерій... і тоді можна буде вибратися за межі Сонячної системи", - сказав він.

Зазначимо, антиматерія - матерія, що складається з античастинок - "дзеркальних відображень" ряду елементарних частинок, які володіють однаковими спіном і масою, але відрізняються один від одного знаками всіх інших характеристик взаємодії.

Однією з головних загадок сучасної фізики вважається асиметрія - переважне переважання у Всесвіті матерії над антиматерією.