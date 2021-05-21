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Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно

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Вашингтон, П'ятниця 21 травня 2021 11:33
Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно Фото: засновник компаній SpaceX Ілон Маск (Win McNamee/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.

Про це він заявив, виступаючи онлайн на російському марафоні "Нове знання", повідомляє "РИА Новости".

За його словами, найближча Сонячна система знаходиться на відстані чотирьох світлових років.

"Її потрібно по-іншому досліджувати. І найефективніший спосіб це зробити... використовувати антиматерію, а також колапс матерій... і тоді можна буде вибратися за межі Сонячної системи", - сказав він.

Зазначимо, антиматерія - матерія, що складається з античастинок - "дзеркальних відображень" ряду елементарних частинок, які володіють однаковими спіном і масою, але відрізняються один від одного знаками всіх інших характеристик взаємодії.

Однією з головних загадок сучасної фізики вважається асиметрія - переважне переважання у Всесвіті матерії над антиматерією.

Нагадаємо, Ілон Маск попередив, що підкорення Марса зажадає людських жертв. Однак, нестачі в добровольцях немає.

Раньше Маск заявив, що людство має створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі.

Також Ілон Маск повідомляв, що його компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.

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