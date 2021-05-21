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В Україну повернуться грозові дощі: синоптики назвали дату

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 10:05
В Україну повернуться грозові дощі: синоптики назвали дату Фото: в Україну повернуться грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.

Про це повідомляє прес-центр Укргідрометцентру.

Очікується, що сьогодні та завтра в областях буде сухо та сонячно. Тільки у суботу будуть невеликі дощі у Львівській області. Температура повітря вдень в ці дні буде коливатись від +17 до +23.

Втім, 23 травня частину Україну накриють грозові дощі. Вони будуть в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях.

Температура повітря у неділю буде коливатись від +19 до +25.

В Україну повернуться грозові дощі: синоптики назвали дату

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують, що відійдуть грозові дощі, але ненадовго.

Зазначимо, Україна зараз перебуває у полі зниженого тиску, що спричиняє дощі та грози. Вже у п'ятницю-суботу, 21-22 травня, дощі припиняться, але значного потепління не очікується.

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