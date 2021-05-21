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Зеленський запровадив санкції проти ватажків "Л/ДНР" та "глави" Криму

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 18:52
Зеленський запровадив санкції проти ватажків "Л/ДНР" та "глави" Криму Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР", а також "очільник" окупованого Криму.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок "ДНР" Денис Пушилін, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник та так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Разом з тим санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з "Л/ДНР" та окупаційним режимом Криму.

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції було введено безстроково.

Нагадаємо, 14 травня відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони під головуванням президента Зеленського. На засіданні ухвалили рішення щодо введення нових санкцій, а також проведення перевірки держдач.

Додамо, в Україні завели справу через ввезення до окупованого Криму обладнання Siemens, попри санкції Європейського союзу.

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