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Апеляційний суд прийняв рішення по арешту Медведчука

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 17:24
Апеляційний суд прийняв рішення по арешту Медведчука Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київський апеляційний суд розглянув апеляцію на цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт залишається в силі.

Своє рішення оголосив суддя на сьогоднішньому засіданні.

За рішенням Апеляційного суду, Медведчук буде і надалі перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це рішення не підлягає оскарженню. Домашній арешт триватиме до 9 липня 2021 року.

Адвокати нардепа просили суд відпустити його на поруки, а сторона обвинувачення клопотала про посилення запобіжного заходу - арешт з правом внесення 300 млн гривень застави.

РБК-Україна писало, що Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, його соратнику з ОПЗЖ, інкримінують дві статті Кримінального кодексу України, за якими покаранням може стати довічний термін:

  • держзрада (ст. 111),
  • порушення законів і звичаїв війни (ст. 438).

Нагадаємо, у Путіна відреагували на ідею обміну Медведчука на засуджених у Росії українців.

Зокрема, Путін різко відреагував на арешт Медведчука, за його словами, це "зачистка політичного поля".

Крім того, президент Володимир Зеленський, коментуючи арешт нардепа з ОПЗЖ, заявив про зменшення кількості олігархів в Україні.

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