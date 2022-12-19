Зеленский провел заседание Ставки, а Аргентина выиграла ЧМ-2022: новости за выходные

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация на восточном направлении и обстановка в Беларуси. Кроме того, в воскресенье завершился чемпионат мира по футболу, победителем которого стала сборная Аргентины.

Более детально о том, что произошло за выходные, 17-18 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Президент России Владимир Путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз – в середине февраля.

В США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой агрессор хочет запугать.

Российские войска утром 17 декабря нанесли очередной удар по Херсону. Сообщается, что ракета прилетела в жилой сектор.

Российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.

В ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

В войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Беларуси поступили новые образцы специальной военной техники.

Российские войска во время массированного ракетного удара 16 декабря применили все виды вооружения. Кроме иранских "Шахедов", запущенных врагом накануне.

США пытались помешать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

Войска Российской Федерации нанесли более 20 ударов по территории Сумской области, используя минометное и артиллерийское оружие.

Зеленский провел заседание Ставки: уделили внимание Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание уделили ситуации в Беларуси.

В ходе заседания командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

Также члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси: была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок.

Зима будет очень динамичным временем в Украине, - Пентагон

Повышение боеспособности Вооруженных сил Украины будет происходить в режиме "высокой срочности". США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они обучают каждый месяц.

Сегодня на фронте "совершенно другая игра", если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые начали обучение украинских сил после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году.

"Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как о времени для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что русские также могут попытаться продвинуться", - отметила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Аргентина в серии пенальти обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира

Победой сборной Аргентины в послематчевой лотерее одиннадцатиметровых ударов завершился финал Кубка мира против национальной команды Франции.

В серии пенальти аргентинцы Месси, Дибала, Паредес и Монтьель были точными. В свою очередь французы Коман и Чуамени с нервами не справились и переиграть Эмильяно Мартинеса не сумели. Как следствие, "альбиселесте" в третий раз в истории триумфовали на чемпионатах мира и впервые – в эпоху Месси.

Назван победитель Нацотбора на Евровидение 2023

Финал Нацотбора на Евровидение 2023 года состоялся 17 декабря и определил победителя, который и представит Украину в мае 2023 года в Ливерпуле, Великобритания.

Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 - зрители. Они выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора. TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.

Мороз, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 декабря, по всей Украине прогнозируется морозная погода. Однако почти во всех областях без осадков.

По данным синоптиков, в понедельник во всех регионах облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Однако украинцев предупреждают о гололеде на дорогах в западных и северных областях.

Ветер преимущественно северо-западный, на западе - южный со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью -5 -10 градусов, а на западе и севере -8 -13 градусов. Днем температура воздуха в среднем будет в пределах -2 -7 градусов, а на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье около нуля.