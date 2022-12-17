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США пытались препятствовать ликвидации начальника Генштаба РФ, - NYT

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Суббота 17 декабря 2022 21:05
США пытались препятствовать ликвидации начальника Генштаба РФ, - NYT Фото: Валерий Герасимов, начальник Генштаба РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

США пытались помешать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, американские чиновники узнали, что Герасимов планировал поездку в Украину, но не поделились этой информацией с украинцами. Они боялись, что покушение на его жизнь может привести к началу войны России против США.

В NYT добавляют, что, несмотря на это, украинская сторона узнала о поездке начальника Генштаба РФ. Тогда Вашингтон попросил Украину прекратить атаку.

"Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - добавляют в издании.

В результате обстрела Герасимов не пострадал.

Напомним, 28 апреля ряд СМИ писал о том, что Герасимов посетил Изюм (Харьковская область). Там он якобы хотел лично командовать наступлением оккупантов.

Тогда бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что "ВСУ нанесли по полевому штабу командования войск РФ под Изюмом, когда там находился Герасимов и он получил ранения".

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