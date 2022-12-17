Россия получила новую партию иранских дронов, - ГУР
Российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" она явно меньше". Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", - заявил Юсов.
Он также отметил, что о поставках иранских баллистических ракет в Россию информации пока нет, но известно о предварительных договоренностях между странами и чрезвычайных усилиях, которые Кремль прилагает для начала передачи.
Напомним, еще 9 декабря Минобороны Британии предполагало, что Россия получила новую партию беспилотников из Ирана.
Также мы писали, что 14 декабря оккупанты атаковали Киев и область при помощи дронов. Их всех сбили силы противовоздушной обороны.
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