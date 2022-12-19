Зеленський провів засідання Ставки, а Аргентина виграла ЧС-2022: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалася ситуація на східному напрямку та обстановка у Білорусі. Крім того, у неділю завершився чемпіонат світу з футболу, переможцем якого стала збірна Аргентини.

Більш детально про те, що сталося за вихідні, 17-18 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Президент Росії Володимир Путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє – у середині лютого.

У США поки що не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Швидше за все своєю риторикою агресор хоче залякати.

Російські війська вранці 17 грудня завдали чергового удару по Херсону. Повідомляється, що ракета прилетіла до житлового сектору.

Російські окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136. Вони вже використали їх для ударів по Україні.

У ГУР не бачать ознак формування ударних груп нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає.

До військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.

Російські війська під час масованого ракетного удару 16 грудня застосували всі види озброєння. Окрім іранських "Шахедів", запущених ворогом напередодні.

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

Війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю.

Зеленський провів засідання Ставки: приділили увагу Білорусі

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому особливу увагу приділили ситуації у Білорусі.

У ході засідання командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Також члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі: було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань.

Зима буде дуже динамічним часом в Україні, - Пентагон

Підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься у режимі "високої терміновості". США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

Сьогодні на фронті "цілком інша гра", якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вторглася до Криму у 2014 році.

"Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як час для відпочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися" , - зазначила заступник помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лора Купер.

Аргентина у серії пенальті обіграла збірну Франції та стала чемпіоном світу

Перемогою збірної Аргентини у післяматчевій лотереї одинадцятиметрових ударів завершився фінал Кубка світу проти національної команди Франції.

У серії пенальті аргентинці Мессі, Дібала, Паредес та Монтьєль були точними. У свою чергу французи Коман та Чуамені з нервами не впоралися і переграти Емільяно Мартінеса не зуміли. Як наслідок, "альбіселесте" втретє в історії тріумфували на чемпіонатах світу та вперше – в епоху Мессі.

Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2023

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 відбувся 17 грудня і визначив переможця, який і представить Україну в травні 2023 року в Ліверпулі, Великобританія.

Перше місце за результатами голосів суддів та глядачів посів тернопільський дует TVORCHI. Групі віддали 9 балів судді та 10 - глядачі. Вони виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і одразу вийшли у фаворити Національного відбору. TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили із сильним треком Bonfire, але першість тоді вибороли Go_A.

Мороз, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 грудня, по всій Україні прогнозується морозна погода. Проте майже у всіх областях без опадів.

За даними синоптиків, у понеділок у всіх регіонах хмарно із проясненнями. Опадів не очікується. Проте українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях.

Вітер переважно північно-західний, на заході – південний зі швидкістю 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть уночі -5 -10 градусів, а на заході та півночі -8 -13 градусів. Вдень температура повітря в середньому буде в межах -2 -7 градусів, а на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті близько нуля.