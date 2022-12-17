ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США оценили готовность Путина применить тактическое ядерное оружие

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 17 декабря 2022 11:05
В США оценили готовность Путина применить тактическое ядерное оружие Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В США пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой агрессор хочет запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бернса в интервью американской телекомпании PBS.

"Я думаю, что бряцание (ядерным - ред.) оружием имеет цель запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - заявил Бернс.

В свою очередь он акцентировал, что США четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия.

"Я считаю, что также было очень полезно, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - отметил Бернс.

Напомним, что в последнее время диктатор Путин и его окружение активно продвигают риторику применения ядерного оружия против Украины.

В частности, сообщалось, что РФ может изменить свою военную доктрину, чтобы наносить ядерный удар первой "в целях разоружения противника".

Впрочем, недавно глава государства Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы президента Путина лишь являются доказательством слабости и неполноценности человека.

Также Зеленский считает, что глава Кремля боится смерти, поэтому не пойдет на ядерный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Ядерное оружие Ядерная война
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах