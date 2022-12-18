Мороз, но без осадков: прогноз погоды на завтра
Завтра, 19 декабря, по всей Украине прогнозируется морозная погода. Однако почти во всех областях без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
По данным синоптиков, в понедельник во всех регионах облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Однако украинцев предупреждают о гололеде на дорогах в западных и северных областях.
Ветер преимущественно северо-западный, на западе - южный со скоростью 5-10 м/с.
Завтра столбики термометров покажут ночью -5 -10 градусов, а на западе и севере -8 -13 градусов.
Днем температура воздуха в среднем будет в пределах -2 -7 градусов, а на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье около нуля.
Погода в Киеве
Завтра в столице без осадков, однако на дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный до 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью -10 градусов, а днем -4 -6 градусов.
Напомним, синоптики предупреждали, что в начале рабочей недели в Украину придут морозы.
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