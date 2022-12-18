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Мороз, но без осадков: прогноз погоды на завтра

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Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 15:51
Мороз, но без осадков: прогноз погоды на завтра Фото: 19 декабря в Украине будет морозно, но сухо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 19 декабря, по всей Украине прогнозируется морозная погода. Однако почти во всех областях без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в понедельник во всех регионах облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Однако украинцев предупреждают о гололеде на дорогах в западных и северных областях.

Ветер преимущественно северо-западный, на западе - южный со скоростью 5-10 м/с.

Завтра столбики термометров покажут ночью -5 -10 градусов, а на западе и севере -8 -13 градусов.

Днем температура воздуха в среднем будет в пределах -2 -7 градусов, а на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье около нуля.

Мороз, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Завтра в столице без осадков, однако на дорогах возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный до 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью -10 градусов, а днем -4 -6 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали, что в начале рабочей недели в Украину придут морозы.

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