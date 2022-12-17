Зима будет очень динамичным временем в Украине, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лоры Купер для "Голоса Америки" .

США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они обучают каждый месяц.

По ее словам, сегодня на фронте "совершенно другая игра", если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые начали обучение украинских сил после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году.

"Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как о времени для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что русские также могут попытаться продвинуться", - отметила Купер.

Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.

"Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим главным приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого", - сказала она.

Купер также подтвердила, что США отправили Украине комплектующие для ЗРК С-300 для поддержания возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

"Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно обладают главной способностью, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнула Лора Купер.

Тактику российских войск в Украине Купер описала как "мясорубку, в которую бросают людей, не принимая во внимание огромные потери".

Ранее в Пентагоне заявили, что новая американская программа подготовки ВСУ будет не столько расширять существующие возможности обучения украинских военнослужащих, сколько совершенствовать навыки у тех, кто уже прошел начальную подготовку. Основной акцент будет делаться на наступательных действиях уровня батальона в общевойсковом бою, где необходимо взаимодействие пехоты, бронетехники и артиллерии.

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