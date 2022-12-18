Оккупанты обстреляли Сумскую область из САУ и минометов
Сегодня, 18 декабря, войска Российской Федерации нанесли более 20 ударов по территории Сумской области, используя минометное и артиллерийское оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВД Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Враг нанес 26 ударов по территории Глуховской и Шалыгинской общин", - сказал Живицкий.
Глава Сумской ОВА сообщил, что по Глуховской общине россияне нанесли 16 ударов из минометов, еще 10 ударов нанесли по Шалыгинкой общине, но уже из САУ.
Живицкий добавил, что в результате обстрелов в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, за сутки, 15 декабря, российские войска нанесли 58 ударов по территории Сумской области. Под обстрел попали две общины.
Ранее мы писали, что 14 декабря, россияне в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в частности Путивльскую общину.
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