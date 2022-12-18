Аргентина в серии пенальти обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира

Чемпионат мира-2022, финал

Аргентина – Франция – 3:3 (пенальти – 4:2)

Голы: Месси, 23 (пенальти), Ди Мария, 36, 109 – Мбаппе, 80 (пенальти), 81, 116 (пенальти)

"Альбиселесте" захватили инициативу с первых минут. Главный акцент в атаках латиноамериканцы делали на левом фланге. Там вышел ветеран Ди Мария, сыгравший в плей-офф всего девять минут из-за проблем со здоровьем, и затерроризировал Кунде с Дембеле.

Первым бдительность Льориса проверил Макаллистер ударом со средней дистанции, но просто размял кипера "трехцветных". Впоследствии выстрел Де Пауля заблокировал Варан, а Ди Мария с лета отправил мяч на трибуны. Франция ответила ударом Жиру головой после стандарта – выше ворот, да еще и фол у форварда.

А как раз на экваторе тайма произошел важный эпизод – Ди Мария роскошно обыграл Дембеле на входе в штрафную с левого края и упал то ли от легкого контакта с французом, то ли зацепившись за собственную ногу – пенальти, хотя повторы однозначного подтверждения не предоставили. К отметке подошел Месси и с паузой перед ударом переиграл Льориса.

Пропущенный мяч отправил подопечных Дидье Дешама в легкий нокдаун. Они начали "сыпаться" в обороне, но аргентинская сборная несколько раз простила ошибки "трехцветных". Но на 36-й минуте "альбиселесте" организовали зрелищную контратаку: Месси бросил в прорыв правым флангом Макаллистера, а тот классной передачей вывел на ударную позицию Ди Марию – вингер в касание удвоил преимущество Аргентины.

Тренерский штаб сборной Франции попытался встряхнуть команду двумя заменами еще до перерыва, выпустив на поле Тюрама и Коло Муани вместо инертных Жиру и Дембеле. Но концовка первой половины и старт второй прошли под контролем аргентинцев.

Вот на оперативное пространство вырвался Макаллистер, но Льорис своевременным выходом из ворот ликвидировал угрозу. Вскоре Де Пауль пробил с лета после передачи Ди Мария – кипер французов снова справился с вызовом. Удар же Альвареса в ближний угол Льорис поймал со второй попытки.

Франция пришла в себя в районе 65-й минуты. Сначала Коло Муани пробил головой мимо стойки, выиграв верховую дуэль после подачи Гризманном углового. Затем Мбаппе прорвался к линии штрафной зоны и нанес удар выше перекладины.

А дальше произошло настоящее чудо за неделю до Рождества. Мбаппе в течение двух минут оформил дубль и полностью перевернул игру. Сначала Коло Муани убежал от ветерана Отаменди и заставил фолить на себе – лидер французов уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

На 82-й минуте "трехцветные" организовали настоящий шедевр. Тюрам с полукруга перед штрафной пробросил дальше на Мбаппе, а тот положил корпус и в падении роскошно отправил мяч в дальний угол – 2:2! А началась атака с отбора Комана у Месси в силовой манере...

В финальные минуты соперники обменялись опасными возможностями. Эмильяно Мартинес не без труда справился с ударом Рабьо после передачи Камавинга. Зато Льорис в замечательном прыжке вытащил из-под перекладины выстрел Месси. Но овертайма Аргентина и Франция не избежали.

Там начался сверхоткрытый футбол с большим количеством борьбы на разных участках поля. В атаках интереснее выглядели "альбиселесте". Тот же Лаутаро Мартинес лишь чудом не реализовал выход фактически с глазу на глаз с вратарем. Были и другие полумоменты.

А на 109-й минуте аргентинцы все-таки дожали Францию. Мощный выстрел Лаутаро с близкого расстояния мастерски парировал Льорис, но на добивании оказался Месси и отправил мяч за линию. Счастье латиноамериканцев было недолгим, так как вскоре слово взял Мбаппе.

Французский бомбардир на 116-й уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который сам и заработал, когда мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в локоть Монтьеля в пределах площадки – 3:3 и серия пенальти!

Там аргентинцы Месси, Дибала, Паредес и Монтьель были точными. В свою очередь французы Коман и Чуамени с нервами не справились и переиграть Эмильяно Мартинеса не сумели. Как следствие, "альбиселесте" в третий раз в истории триумфовали на чемпионатах мира.