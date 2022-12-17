В Херсоне прогремел взрыв: в сети сообщают о "прилете" в частный сектор

Российские войска утром 17 декабря нанесли очередной удар по Херсону. Предварительно, ракета прилетела в жилой сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, удар пришелся по частному сектору в одном из районов города. В результате атаки, по предварительным данным, погиб человек.

Отметим, что власти и военная администрация пока не подтверждают эту информацию.