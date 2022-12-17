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В Херсоне прогремел взрыв: в сети сообщают о "прилете" в частный сектор

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Херсон, Суббота 17 декабря 2022 10:02
В Херсоне прогремел взрыв: в сети сообщают о "прилете" в частный сектор Фото: оккупанты 17 декабря вновь ударили по Херсону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 17 декабря нанесли очередной удар по Херсону. Предварительно, ракета прилетела в жилой сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, удар пришелся по частному сектору в одном из районов города. В результате атаки, по предварительным данным, погиб человек.

Отметим, что власти и военная администрация пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, на днях российские войска обстреляли Берислав Херсонской области. Вследствие ударов погиб один человек.

Также 15 декабря оккупанты снова ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

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