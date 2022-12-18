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Путин трижды переносил начало вторжения в Украину, - разведка

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Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 20:00
Путин трижды переносил начало вторжения в Украину, - разведка Фото: заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз – в середине февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого для BILD.

По словам Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – объясняет заместитель главы ГУР.

Он рассказывает, что в конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

"Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались", - добавил Скибицкий.

Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ провалились, они не смогли оцепить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью британской прессе рассказал о возможности повторного наступления РФ на Украину. Когда и как он может начаться, читайте в материале РБК-Украина.

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