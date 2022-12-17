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Россия применила все виды вооружения во время вчерашней атаки, - Воздушные силы

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 09:16
Россия применила все виды вооружения во время вчерашней атаки, - Воздушные силы Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (АрмияInform)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска во время массированного ракетного удара 16 декабря применили все виды вооружения. Кроме иранских "Шахедов", запущенных врагом накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отмечает, что россияне за день до массированного удара применили иранские дроны, но это не только для того, чтобы "прощупать" украинскую ПВО.

"Это, в частности, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те "Шахеды", где именно достала их наша противовоздушная оборона. Потому что сбивают "Шахеды" ночью и прежде всего это делают зенитные ракетные комплексы. Понятно, что они определяют их местоположение и делают потом коррективы для своих ракетных атак", - объясняет Игнат.

По его словам, обычно российские войска в один день применяют все имеющиеся вооружения, как произошло и 16 декабря.

"Вчера было применено фактически все... Есть разные ракеты и разных типов наземного, воздушного и морского базирования, которые и были применены. Кроме "Шахедов", они были запущены накануне", - подытожил Игнат.

Напомним, 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

По данным Генштаба, вчера враг выпустил по нашей стране 98 ракет и произвел более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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