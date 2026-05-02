RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без помощи США, - РоІітісо

11:12 02.05.2026 Сб
2 мин
Украинский президент рассматривает другую страну для продолжения переговоров
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США.

Издание отмечает, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.

Теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.

Он стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией.

Мирные переговоры

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по завершению войны.

По его словам, ненависть между лидерами двух стран - это безумие.

На днях The New York Times написало, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Без активной роли Вашингтона и существенного влияния на Кремль перспектива достижения договоренностей выглядит призрачной.

Отметим, несколько недель назад руководитель ОП Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и Россией движутся к заключению соглашения. По его словам, процесс полного урегулирования войны в Украине может не занять много времени.

Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией в Азербайджане.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
