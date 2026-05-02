Зеленський працює над стратегією ведення переговорів з РФ без допомоги США, - Рolitico

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
Видання зазначає, що Зеленський, який протягом останнього року старанно домагався підтримки американського президента Дональда Трампа, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до переговорів з Росією щодо завершення війни.
Тепер український президент, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів без допомоги Вашингтона.
Він став більш обережним щодо майбутньої участі США та тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів з Росією.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення війни.
За його словами, ненависть між лідерами двох країн - це безумство.
Днями The New York Times написало, що ні Україна, ні Росія не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. Без активної ролі Вашингтона та суттєвого впливу на Кремль перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною.
Зазначимо, кілька тижнів тому керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що мирні переговори між Україною та Росією рухаються до укладення угоди. За його словами, процес повного врегулювання війни в Україні може не зайняти багато часу.
Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.
На початку квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.
Водночас Зеленський заявив, що Україна готова провести новий раунд переговорів з Росією в Азербайджані.