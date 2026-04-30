В Украине снизилось доверие к гарантиям безопасности от Европы и США, - опрос

14:33 30.04.2026 Чт
Изменения в настроениях касательно США оказались более кардинальными по сравнению с ЕС
aimg Валерий Ульяненко
В Украине снизилось доверие к гарантиям безопасности от Европы и США, - опрос Фото: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эмануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Александер Стубб (Getty Images)

Среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности от Европы и Соединенных Штатов в случае возможного повторного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Симпатии украинцев в войне США и Ирана разделились, - опрос

Согласно результатам опроса, по сравнению с январем 2026 года, уровень доверия к европейским гарантиям безопасности упал. В начале года 59% украинцев ожидали, что Европа окажет необходимую поддержку для отражения нападения, тогда как сейчас этот показатель составляет 52%.

В то же время доля тех, кто не верит в помощь от Европы, выросла с 31% до 41%. Однако социологи отмечают, что в целом среди граждан все еще преобладает количество тех, кто доверяет европейским гарантиям.

Ситуация с поддержкой от США

Относительно США изменения в настроениях общества являются более кардинальными. Если в январе наблюдался паритет между теми, кто верит и не верит, то в апреле большинство украинцев выразили сомнения по поводу необходимой поддержки со стороны США.

В Украине снизилось доверие к гарантиям безопасности от Европы и США, - опросФото: результаты опроса КМИС (kiis.com.ua)

Доля граждан, которые не доверяют американским гарантиям, стремительно выросла с 40% до 57%. Зато количество тех, кто верит в поддержку Вашингтона, сократилось с 39% до 27%.

Кроме того, социологи отмечают, что в вопросе о США вдвое больше респондентов затруднились с ответом по сравнению с вопросом о Европе - 16% против 7%.

Напомним, в начале марта 2026 года против передачи Донецкой области выступали 62% украинцев. Сейчас этот показатель снизился до 57%. В то же время доля тех, кто соглашается на такой сценарий, выросла с 33% до 36%.

РБК-Украина также писало, что недавнее исследование показывает, что деятельность президента США Дональда Трампа на посту одобряют 34% американцев. Это ниже показателя в 36%, который был зафиксирован во время предыдущего опроса 15-20 апреля.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге