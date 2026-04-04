Турция готова принять следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
В частности, сегодня в субботу, 4 апреля, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где встретился с турецким главой государства. Во время встречи президент Украины поделился с Эрдоганом деталями контактов с американской командой.
Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция "готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины", а также страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
"Президент Турции также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России", - сказано в заметке.
Перерыв в мирных переговорах
Напомним, что в начале 2026 года Украина, США и Россия провели уже три раунда трехсторонних мирных переговоров. В марте планировалось провести новую встречу, однако она была отменена после начала операции США и Израиля против Ирана.
До этого дня прямых трехсторонних контактов так и не произошло. Сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз подтвердил, что политические переговоры по завершению войны пока приостановлены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
На днях помощник Путина Юрий Ушаков также заявил, что встречи находятся на паузе, поскольку американские переговорщики "заняты другим".
При этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сегодня заявил, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев уже в этом месяце. По его словам, их визит ожидается после Пасхи.