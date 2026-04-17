ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не только Трамп. Украина хочет видеть на переговорах с Путиным еще одного президента

14:37 17.04.2026 Пт
2 мин
В какой стране может состояться встреча?
aimg Валерий Ульяненко
Не только Трамп. Украина хочет видеть на переговорах с Путиным еще одного президента Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)

Украина готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, но при участии еще двух президентов.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского МИДа.

По словам министра, Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский - Путин, с участием Эрдогана, Трампа. Мы недавно передали этот сигнал турецким партнерам. Турция играет важную роль в мирных усилиях", - сказал он.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, в начале апреля Эрдоган заявил, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Ранее Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Зеленский в ответ на слова Венса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

Отметим, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина услышит "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он отметил, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Турция Дональд Трамп Андрей Сибига Реджеп Тайип Эрдоган
