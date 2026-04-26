Трамп: я продолжаю говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о завершении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонное интервью телеканалу Fox News.
Во время беседы у Трампа спросили, говорил ли он в последнее время с Путиным и на каком этапе сейчас находятся переговоры.
В ответ лидер США сказал, что Вашингтон пытается чего-то добиться, но боевые действия продолжаются. По его словам, ненависть между Путиным и Зеленским это безумие.
"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским - это нелепо. Это безумие. Ненависть - это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то урегулировать. Но это произойдет", - сказал Трамп.
На уточняющий вопрос, когда у него был последний разговор с Путиным, президент США дал понять, что неоднократно общается с лидерами каждой из воюющих сторон.
"Я не хочу это раскрывать, но я действительно разговариваю с ним (с Путиным - ред.), и я также разговариваю с президентом Зеленским... Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной. И надеюсь, мы добьемся результата", - сообщил глава Белого дома.
Трамп также в очередной раз отметил, что закончил 8 войн, а война в Украине, как ему казалось - будет самой легкой, которую он сможет завершить.
Напомним, в начале 2026 года между Украиной, США и РФ активно проходили трехсторонние встречи, которые, как ожидалось, должны привести к окончанию войны.
Стороны согласовывали многие вопросы, хотя в вопросе Донбасса оставались разногласия. Однако после начала военной кампании США и Израиля в Иране, переговорный трек по Украине фактически остановился.
На днях The New York Times написало, что ни Украина, ни Россия - не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. И это в то время, как Трамп и его команда сосредоточились на вопросе Ирана. Но без активной роли США и давления на РФ - достижение соглашения выглядит маловероятным.
При этом отметим, что пару недель назад руководитель ОП Кирилл Буданов говорил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой двинуться к заключению соглашения, и урегулированы войны в Украине может занять немного времени.