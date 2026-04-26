Трамп: я продолжаю говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о завершении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонное интервью телеканалу Fox News .

Во время беседы у Трампа спросили, говорил ли он в последнее время с Путиным и на каком этапе сейчас находятся переговоры.

В ответ лидер США сказал, что Вашингтон пытается чего-то добиться, но боевые действия продолжаются. По его словам, ненависть между Путиным и Зеленским это безумие.

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским - это нелепо. Это безумие. Ненависть - это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то урегулировать. Но это произойдет", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, когда у него был последний разговор с Путиным, президент США дал понять, что неоднократно общается с лидерами каждой из воюющих сторон.

"Я не хочу это раскрывать, но я действительно разговариваю с ним (с Путиным - ред.), и я также разговариваю с президентом Зеленским... Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной. И надеюсь, мы добьемся результата", - сообщил глава Белого дома.

Трамп также в очередной раз отметил, что закончил 8 войн, а война в Украине, как ему казалось - будет самой легкой, которую он сможет завершить.