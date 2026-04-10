Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны

Мирные переговоры между Киевом и Москвой движутся к заключению соглашения, и урегулирование войны в Украине может занять немного времени.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg .

По его словам, в переговорном процессе с Россией есть прогресс. Буданов также убежден, что он не затянется.

"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - отметил он.

Глава ОП признал, что до сих пор обе стороны придерживались "максималистских позиций" в переговорах при посредничестве США, но они постепенно приближаются к компромиссу. Он отметил, что страна-агрессор имеет четкий стимул для заключения соглашения.

"В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы - уже в триллионах", - заявил Буданов.

В то же время он отказался сказать, как именно мог бы выглядеть возможный компромисс по территориальному вопросу, который является самым сложным в переговорах.

Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле констатирует, что переговоры зашли в тупик, а стороны лишь зафиксировали позиции, которые остаются неприемлемыми друг для друга.

Напомним, вчера Буданов заявил, что удары по нефтяным терминалам страны-агрессора влияют на переговорный процесс. По этой причине Украина услышит на следующих переговорах "много нового" от россиян.