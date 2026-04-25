Ни Украина, ни РФ не имеют четкого пути к победе или миру, - NYT

Украина, как и Россия, пока не имеют четких путей к длительному миру, как и к победе той или иной стороны, тогда как посредник в переговорах Соединенные Штаты сосредоточены на войне в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

По данным издания, Европа все больше готовится к затяжному конфликту, тогда как перспективы дипломатического урегулирования между Киевом и Москвой ослабевают.

США сместили фокус

Отмечается, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков сейчас больше сосредоточены на ситуации вокруг Ирана. Это отвлекает внимание Вашингтона от активного продвижения переговоров по войне в Украине.

В то же время без активной роли США и существенного давления на Россию достижение какого-либо соглашения выглядит маловероятным.

Война на истощение

В материале отмечается, что ситуация фактически зашла в тупик: Украина вынуждена продолжать войну на истощение, в значительной степени рассчитывая на собственные ресурсы.

При этом ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, которое позволило бы быстро изменить ход войны.

Посредника не видно

Аналитики также обращают внимание, что пока нет очевидного посредника, который мог бы эффективно повлиять одновременно и на Киев, и на Москву.

Кроме того, предыдущие ожидания насчет быстрого завершения войны не оправдались. Как отметил эксперт Джеймс Шерр, спустя более года после громких заявлений о возможном скором урегулировании стороны фактически остаются на тех же позициях, что и в начале переговоров.

Таким образом, по оценкам западных аналитиков, война России против Украины все больше приобретает признаки длительного противостояния без четкой перспективы быстрого завершения.