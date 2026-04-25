Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане, - Зеленский
Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией в Азербайджане.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления перед прессой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы (с Алиевым - ред.) проговаривали мирные усилия для Украины. Важно, чтобы Россия нашла в себе в себе силы закончить эту войну", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина высоко ценит роль партнеров в медиации переговорного процесса.
"Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", - добавил президент.
Переговоры между Украиной и РФ
Напомним, в этом году Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией и США.
Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.
Сейчас переговоры на паузе из-за войны на Ближнем Востоке.
Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.
Отметим, в начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.