Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане, - Зеленский

13:14 25.04.2026 Сб
Президент не уточнил, будут ли США третьей стороной
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией в Азербайджане.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления перед прессой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы (с Алиевым - ред.) проговаривали мирные усилия для Украины. Важно, чтобы Россия нашла в себе в себе силы закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина высоко ценит роль партнеров в медиации переговорного процесса.

"Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", - добавил президент.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, в этом году Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией и США.

Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

Сейчас переговоры на паузе из-за войны на Ближнем Востоке.

Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

Отметим, в начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Владимир Зеленский Российская Федерация Азербайджан Мирные переговоры Война в Украине
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским