Тернополь под массированной атакой дронов: что известно о последствиях

Днем 1 мая Тернополь оказался под атакой российских дронов. В городе прогремела серия взрывов, а город затянуло дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Тернопольскую ОГА и мэра города Сергея Надала .

Первые взрывы прозвучали в Тернополе около 13:10. Это произошло на фоне массированной атаки "Шахедов" на Украину. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких десятках дронов, которые долетели до города.

"Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом", - призвал жителей города городской голова Надал.

По словам председателя Тернопольской ОГА Тараса Пастуха, Тернопольская область и Тернополь находятся в зоне повышенной опасности.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, после взрывов город затянуло дымом.

Что известно о последствиях

14:12. Мэр города сообщил, что часть Тернополя оказалась без света.

А именно часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный.