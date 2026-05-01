ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Тернополь под массированной атакой дронов: что известно о последствиях

13:38 01.05.2026 Пт
2 мин
Тернополь в зоне повышенной опасности
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Тернополь оказался под атакой "Шахедов" (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Днем 1 мая Тернополь оказался под атакой российских дронов. В городе прогремела серия взрывов, а город затянуло дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Тернопольскую ОГА и мэра города Сергея Надала.

Первые взрывы прозвучали в Тернополе около 13:10. Это произошло на фоне массированной атаки "Шахедов" на Украину. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких десятках дронов, которые долетели до города.

"Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом", - призвал жителей города городской голова Надал.

По словам председателя Тернопольской ОГА Тараса Пастуха, Тернопольская область и Тернополь находятся в зоне повышенной опасности.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, после взрывов город затянуло дымом.

Что известно о последствиях

14:12. Мэр города сообщил, что часть Тернополя оказалась без света.

А именно часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный.

Массированная атака дронов на Украину

Напомним, с утра Россия атакует Украину целыми табунами дронов. Беспилотники фиксировались в большинстве областей страны, или их частях. Около полудня дроны долетели и до западных регионов.

Силы противовоздушной обороны противодействуют вражеским дронам. Больше читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Тернополь Тернопольская область Атака дронов
Новости
Табуны "Шахедов" над Украиной: Россия с утра атакует дронами
Аналитика
