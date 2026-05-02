ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без помощи США, - РоІітісо

11:12 02.05.2026 Сб
2 мин
Украинский президент рассматривает другую страну для продолжения переговоров
aimg Татьяна Степанова
Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без помощи США, - РоІітісо Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.

Издание отмечает, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.

Теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.

Он стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией.

Мирные переговоры

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по завершению войны.

По его словам, ненависть между лидерами двух стран - это безумие.

На днях The New York Times написало, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Без активной роли Вашингтона и существенного влияния на Кремль перспектива достижения договоренностей выглядит призрачной.

Отметим, несколько недель назад руководитель ОП Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и Россией движутся к заключению соглашения. По его словам, процесс полного урегулирования войны в Украине может не занять много времени.

Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией в Азербайджане.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Турция Мирные переговоры Война в Украине
