Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без помощи США, - РоІітісо
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.
Издание отмечает, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.
Он стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией.
Мирные переговоры
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по завершению войны.
По его словам, ненависть между лидерами двух стран - это безумие.
На днях The New York Times написало, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Без активной роли Вашингтона и существенного влияния на Кремль перспектива достижения договоренностей выглядит призрачной.
Отметим, несколько недель назад руководитель ОП Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и Россией движутся к заключению соглашения. По его словам, процесс полного урегулирования войны в Украине может не занять много времени.
Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
В то же время Зеленский заявил, что Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией в Азербайджане.