Зеленський працює над стратегією ведення переговорів з РФ без допомоги США, - Рolitico

За його словами, ненависть між лідерами двох країн - це безумство.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення війни.

Днями The New York Times написало, що ні Україна, ні Росія не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. Без активної ролі Вашингтона та суттєвого впливу на Кремль перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною.

Зазначимо, кілька тижнів тому керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що мирні переговори між Україною та Росією рухаються до укладення угоди. За його словами, процес повного врегулювання війни в Україні може не зайняти багато часу.

Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Водночас Зеленський заявив, що Україна готова провести новий раунд переговорів з Росією в Азербайджані.