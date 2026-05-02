Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны

Корпус морской пехоты США за рекордно короткие сроки накопил арсенал из более 3 500 ударных FPV-дронов. Еще тысячи беспилотников поступят в подразделения в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военный портал Marine Corps Times.

Еще несколько месяцев назад американские морпехи практически не имели такого вооружения. Ситуация изменилась после того, как ВСУ нанесли значительные потери оккупантам РФ именно благодаря дронам, что изменило логику современных боевых действий.

"У нас не было ни одного FPV-ударного дрона в Соединенных Штатах. Сейчас у нас более 3 500", - сказал командир батальона вооружения полковник Скотт Куомо.

Разработку и использование FPV-систем активизировали сразу после получения сигнала из Пентагона о модернизации. Это стало ответом на изменение характера современных войн.

Обучение бойцов также вышло на новый уровень:

1. В августе 2025 года издали официальное 90-страничное пособие по тактике применения дронов.

2. Проводятся регулярные соревнования операторов для повышения мастерства.

3. Первый масштабный конкурс прошел в декабре 2025 года на Окинаве (Япония).

Планы Пентагона: миллиард долларов на "роевые" атаки

Амбиции США не ограничиваются текущим количеством. Пентагон уже обратился к лидерам оборонной промышленности. План масштабный: закупить и развернуть более 300 000 малых односторонних ударных дронов до 2028 года.

Стоимость этой инициативы составляет 1 миллиард долларов. Корпус морской пехоты уже анонсировал запуск шести программ обучения. Они будут открыты для военнослужащих любых специальностей, что сделает использование дронов базовым навыком для каждого морпеха.