ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский о переговорах в США: ожидаю отчет от Умерова по третьему дню

Воскресенье 21 декабря 2025 20:45
UA EN RU
Зеленский о переговорах в США: ожидаю отчет от Умерова по третьему дню Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня, 21 декабря, во Флориде проходит уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

Зеленский уточнил, что стороны работают над документы о завершении войны, гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

"Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде. Сегодня еще встреча с американской делегацией с представителями президента США Дональдом Трампом. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении. Подробно идут по каждому пункту и есть конструктив с американской стороны", - рассказал глава государства.

Также он добавил, что команды говорят в том числе о тайминге, о возможных временных рамках тех или иных решений.

"Я ожидаю доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора", - резюмировал Зеленский.

Мирный план США

Напомним, что США, Украина и Европа уже месяц работают над доработкой нового американского мирного плана по завершению российско-украинской войны.

Последняя серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами. На повестке дня стояли вопросы общего плана из 20 пунктов, а также гарантии безопасности и договор о восстановлении Украины.

По итогам встречи секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время. Кроме того, сегодня он анонсировал третий раунд переговоров, добавив, что Украина рассчитывает "на дальнейший прогресс и результат".

Также отметим, что в эти выходные в Майами прибыл посланник Путина Кирилл Дмитриев, который тоже от имени РФ ведет переговоры с командой Трампа по миру в Украине. После первых переговоров он сказал, что они еще будут продолжаться в субботу (вчера) и в воскресенье (сегодня). Также он сказал, что дискуссии конструктивные.

Стоит добавить, что вчера, исходя из слов Зеленского, Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по нацбезопасности. Глава государства сказал, что поддерживает эту идею.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине мирный план США
Новости
Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря
Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ