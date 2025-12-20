Посланник Путина вылетел в Маями на встречу с Уиткоффом и Кушнером, - Reuters
Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев уже направился в США, чтобы встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером по вопросу вопросу мирного плана для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам одного из источников, любая встреча Дмитриева и украинскими переговорщиками исключена.
"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", - сказал российский источник, знакомый с ходом визита.
Reuters отмечает, что встреча Дмитриева в Майами состоится после переговоров в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, которые ранее на этой неделе провели Уиткофф и Кушнер. Кроме того, в пятницу у них была еще одна встреча с главой СНБО Рустемом Умеровым и европейскими партнерами.
К слову, президент США Дональд Трамп написал у себя в соцсетях, что он тоже направляется во Флориду, где запланировано много встреч. Какие именно - он не уточнил.
Мирный план США
Напомним, что Украина, США и Европа уже на протяжении месяца работают над тем, чтобы сделать мирный план США реализуемым и приемлемым для Киева. Параллельно Вашингтон имеет контакты и с Москвой, чтобы учитывать мнение обеих сторон.
Накануне визите Умерова в Майами, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что на предстоящих переговоров будет обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.
Стоит добавить, что вчера госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что на сегодняшних переговорах с Россией он тоже будет присутствовать.
По его словам, Вашингтон во время переговоров с представителями Киева и Москвы хочет выяснить, на что готова пойти каждая из сторон, чтобы мир наконец-то наступил.