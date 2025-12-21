Зеленский про переговори в США: очікую звіт від Умєрова по третьому дню

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні, 21 грудня, у Флориді проходить вже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану. Після зустрічі глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

Зеленський уточнив, що сторони працюють над документи про завершення війни, гарантії безпеки та відбудову України.

"Зараз працює українська переговорна команда у Флориді. Сьогодні ще зустріч із американською делегацією з представниками президента США Дональдом Трампом. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову. Детально йдуть по кожному пункту і є конструктив з американської сторони", - розповів глава держави.

Також він додав, що команди говорять в тому числі про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень.

"Я очікую на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови", - резюмував Зеленський.