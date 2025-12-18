Украинская делегация уже на пути в США. На встрече могут быть европейцы, - Зеленский
Украинская делегация уже отправилась в США на переговоры по мирному плану. Возможно, на встрече будут присутствовать европейские партнеры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопрос журналистов.
"Есть несколько вопросов о Донбассе, о нашей позиции. Я уже несколько раз об этом говорил. Мы все знаем позицию России. Они хотят захвата тотального Донбасса, а сейчас они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина не готова на соответствующие шаги, поэтому США ищут компромисс.
"По обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантии безопасности, договора по восстановлению - всех документов, всех возможных шагов сейчас команды будут встречаться. Пятница - суббота. Наша команда будет в США. Она уже на пути в США. Американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Может, будут европейцы", - рассказал он.
Переговоры Украины и США
Напомним, на днях украинские и американские чиновники встретились в Берлине. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в обсуждениях, рассказал, что был достигнут "значительный прогресс".
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине обратил внимание, что позиции Киева и Вашингтона по вопросу территорий все еще расходятся.
В то же время Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника написало о том, что на выходных в Майами должен состояться новый раунд переговоров Украины и США. Ожидается, что в обсуждениях будут участвовать военные.
Также СМИ сообщали, что американские и российские чиновники в эти выходные могут встретиться в Майами, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.