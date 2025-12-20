ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Встреча Украины с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, - Умеров

Суббота 20 декабря 2025 00:28
UA EN RU
Встреча Украины с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, - Умеров Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 19 декабря, в США состоялись переговоры Украины с американскими и европейскими партнерами. Сейчас встреча завершена и стороны договорились о дальнейших шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", - написал Умеров.

Переговоры в США

Напомним, что 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация отправилась в США на новый раунд переговоров по завершению войны.

Глава государства рассказал, что на встрече планируется обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.

Уже 19 декабря Рустем Умеров также сообщил, что он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым встретится с представителями США. Также секретарь СНБО подтвердил информацию о том, что к переговорам привлекут европейских чиновников.

По данным РБК-Украина, планировалась встреча Умерова с Виткоффом и представителями Франции, Германии и Британии.

Стоит отметить, что по данным Politico, в эти выходные в США состоятся еще одни переговоры - американцев с россиянами. AP писало, что Кремль отправляет на встречу российского посланника Кирилла Дмитриева.

Предварительно, Дмитриев должен встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. При этом госсекретарь США Марко Рубио тоже допустил, что может принять участие в сегодняшних переговорах с РФ, 20 декабря.

Также Рубио рассказал, что США во время переговоров с представителями Украины и России пытаются выяснить, на что стороны готовы пойти, чтобы наступил мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Рустем Умеров Соединенные Штаты Америки мирный план США
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ