Встреча Украины с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, - Умеров

В пятницу, 19 декабря, в США состоялись переговоры Украины с американскими и европейскими партнерами. Сейчас встреча завершена и стороны договорились о дальнейших шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", - написал Умеров.

Переговоры в США

Напомним, что 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация отправилась в США на новый раунд переговоров по завершению войны.

Глава государства рассказал, что на встрече планируется обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.

Уже 19 декабря Рустем Умеров также сообщил, что он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым встретится с представителями США. Также секретарь СНБО подтвердил информацию о том, что к переговорам привлекут европейских чиновников.

По данным РБК-Украина, планировалась встреча Умерова с Виткоффом и представителями Франции, Германии и Британии.

Стоит отметить, что по данным Politico, в эти выходные в США состоятся еще одни переговоры - американцев с россиянами. AP писало, что Кремль отправляет на встречу российского посланника Кирилла Дмитриева.

Предварительно, Дмитриев должен встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. При этом госсекретарь США Марко Рубио тоже допустил, что может принять участие в сегодняшних переговорах с РФ, 20 декабря.

Также Рубио рассказал, что США во время переговоров с представителями Украины и России пытаются выяснить, на что стороны готовы пойти, чтобы наступил мир.