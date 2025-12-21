ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США

Украина, США, Воскресенье 21 декабря 2025 17:59
UA EN RU
Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров с представителями США. Переговоры проходят в американском городе Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Умерова.

Из сообщения Умерова понятно, что проводить встречу он будет не один. Вместе с ним будет руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Андрей Гнатов.

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - сообщил он.

Напомним, что прошлый раунд переговоров в Майами состоялся 19 декабря. На нем кроме представителей США и Украины присутствовали также европейские партнеры. Президент Украины Владимир Зеленский накануне этих переговоров анонсировал, что на встрече планируется обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.

После встречи 19 декабря Умеров сообщил, что по ее итогам Украина и США договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

Из-за переговоров Украины и США в Майами в срочном порядке вылетел так называемый "спецпредставитель" российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он должен был встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем Умеров Мирные переговоры мирный план США Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ