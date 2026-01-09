Зеленский об "Орешнике": одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта

Президент отметил, что атака российским "Орешником" произошла показательно близко к границам стран Евросоюза. Учитывая применение баллистики средней дальности - это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.

"Всем следует понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься. Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент добавил, что вопрос о том, существует ли такая система совместной защиты, остается открытым - без ответа.

"Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову", - резюмировал он.