Зеленский обсудил с генсеком ООН возвращение украинских детей и блэкаут на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили возвращение украинских детей, которых похитила Россия, и блэкаут на Запорожской ЗАЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Обсудили саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей и резолюцию, которую Украина готовит на Генассамблею. Рассчитываем, что мир поддержит необходимость вернуть всех украинских детей, которых похитила Россия. Представим проект резолюции уже в этом году. Работаем со странами, чтобы обеспечить поддержку", - рассказал Зеленский.
По его словам, также обсудили ситуацию на ЗАЭС, которую оккупировали россияне.
"Там сейчас уже самый длинный блэкаут - седьмой день станция отрезана от питания, электросети разбиты из-за обстрелов. Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия. Рассчитываем на соответствующее реагирование", - отметил президент.
Зеленский и Гутерриш говорили также о ситуации в Газе и инициативе президента США Дональда Трампа, чтобы установить мир.
"Это сильная инициатива и мы готовы сделать наш вклад, чтобы мирные предложения сработали", - подчеркнул глава государства.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
К тому же на днях первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Главной темой обсуждений стала защита украинских детей.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.