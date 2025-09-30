Зеленский обсудил с генсеком ООН возвращение украинских детей и блэкаут на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили возвращение украинских детей, которых похитила Россия, и блэкаут на Запорожской ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Обсудили саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей и резолюцию, которую Украина готовит на Генассамблею. Рассчитываем, что мир поддержит необходимость вернуть всех украинских детей, которых похитила Россия. Представим проект резолюции уже в этом году. Работаем со странами, чтобы обеспечить поддержку", - рассказал Зеленский.

По его словам, также обсудили ситуацию на ЗАЭС, которую оккупировали россияне.

"Там сейчас уже самый длинный блэкаут - седьмой день станция отрезана от питания, электросети разбиты из-за обстрелов. Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия. Рассчитываем на соответствующее реагирование", - отметил президент.

Зеленский и Гутерриш говорили также о ситуации в Газе и инициативе президента США Дональда Трампа, чтобы установить мир.

"Это сильная инициатива и мы готовы сделать наш вклад, чтобы мирные предложения сработали", - подчеркнул глава государства.