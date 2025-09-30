Зеленський обговорив з генсеком ООН повернення українських дітей та блекаут на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія, та блекаут на Запорізькій ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генасамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку", - розповів Зеленський.

За його словами, також обговорили ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни.

"Там зараз уже найдовший блекаут - сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", - зазначив президент.

Зеленський та Гутерріш говорили також про ситуацію в Газі та ініціативу президента США Дональда Трампа, щоб встановити мир.

"Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали", - підкреслив глава держави.