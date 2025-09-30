Зеленський обговорив з генсеком ООН повернення українських дітей та блекаут на ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія, та блекаут на Запорізькій ЗАЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генасамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку", - розповів Зеленський.
За його словами, також обговорили ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни.
"Там зараз уже найдовший блекаут - сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", - зазначив президент.
Зеленський та Гутерріш говорили також про ситуацію в Газі та ініціативу президента США Дональда Трампа, щоб встановити мир.
"Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали", - підкреслив глава держави.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.
До того ж днями перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Головною темою обговорень став захист українських дітей.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.