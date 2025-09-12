ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США могут признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма: в чем причина

Пятница 12 сентября 2025 04:50
UA EN RU
США могут признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма: в чем причина Фото: сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма за массовую депортацию украинских детей со временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Сенаторы республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь, демократ Эми Клобучар и республиканка Кэти Бритт в четверг представили новый законопроект, направленный на усиление давления на Россию.

Документ предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма в случае, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые были незаконно вывезены в период полномасштабной войны.

Сейчас в списке государств-спонсоров терроризма, согласно законодательству США, находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

"Попасть в этот список сложно, но Россия уже заслужила быть в нем. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить и проголосовать за это, и мы хотим запустить этот процесс уже сейчас", - заявил Грэм.

Он также намерен призвать лидеров обеих партий обсудить и проголосовать за инициативу уже в ближайшее время.

Новые санкции за отказ от мира

Одновременно Грэм продвигает отдельный двухпартийный санкционный законопроект, который уже имеет более 80 соавторов.

Он предусматривает введение экономических санкций против России в случае отказа Путина от переговоров с Украиной, а также устанавливает 500% тариф на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В четверг Грэм сообщил журналистам, что провел "очень хороший разговор" с Белым домом. По его словам, большинство разногласий урегулированы, и "уже на следующей неделе сообщу вам, где мы точно находимся".

Готовность к голосованию

Грэм также заявил, что намерен провести переговоры с лидером республиканского большинства Джоном Туном о вынесении законопроекта на голосование. Тун констатировал рост заинтересованности в принятии этого документа.

"Мы пытаемся создать еще один фронт против путинской России", - подчеркнул сенатор, комментируя новую инициативу.

По словам Грэма, Россия вторглась в Украину и похитила более 19 546 украинских детей.

"Какой правильный ответ? Действовать. Мир должен перестать бездействовать и сделать это неприемлемым", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России после атаки российскими дронами Польши. Инцидент вызвал волну критики в адрес России со стороны демократов и республиканцев.

Однако Трамп пока что отказывается вводить прямые ограничительные меры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России