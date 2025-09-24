Украинские дети в оккупации и РФ: все больше стран хотят помочь с возвращением

Возросло количество стран, желающих помочь с возвращением украинских детей на Родину, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В итоговом заявлении после встречи высокого уровня в Нью-Йорке говорится о том, что Евросоюз и Андорра официально заявили о присоединении к "Международной коалиции за возвращение украинских детей".

Как сообщили в пресс-службе президента, этот шаг еще больше усилил общую преданность "этому важному делу".

Отметим, что в целом в коалицию за возвращение украинских детей входят около 40 стран.

Во время встречи члены международной коалиции призвали Россию немедленно вернуть украинских детей.

Приоритетом работы международной коалиции было определено безопасное возвращение украинских детей домой, их реинтеграция и реабилитация.

Отмечается, что все действия членов коалиции должны руководствоваться наилучшими интересами ребенка и полным уважением к международному гуманитарному праву и праву в области прав человека.

"Подчеркнули, что возвращение детей должно быть составляющей более широких усилий по продвижению мира, примирения и привлечения к ответственности в Украине", - отметили в пресс-службе президента.

Также отметили, что международное сотрудничество является необходимым, в частности через адвокационные кампании и тихую дипломатию.