Суд Гааги выдал ордер на арест Путина
Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МУС.
"Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.
При этом Львова-Белова также обвиняется в незаконной депортации украинских детей в РФ.
"Существуют разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи населения из оккупированных районов Украины в РФ в ущерб украинским детям", - говорится в сообщении.
Суд посчитал, что ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования.
"Тем не менее, учитывая, что поведение, рассматриваемое в данной ситуации, предположительно продолжается, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Международный уголовный суд откроет два дела о военных преступлениях РФ в Украине.
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