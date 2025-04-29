В Украине введут уголовную ответственность за депортацию детей: что известно
Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Авторы законопроекта отмечают, что принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечения уголовно-правового преследования за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства.
Соответствующие действия иностранных агентов предлагается определить как военные преступления.
Принятие этого законопроекта позволит предотвратить юридическую и фактическую безнаказанность за совершение указанных преступлений в отношении украинских детей, находящихся под защитой международного гуманитарного права.
Отмечается, что этот вопрос, особенно в условиях международного вооруженного конфликта с Россией, является чрезвычайно важным и требующим безотлагательного решения.
К тому же в отчете Международной независимой комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине содержится вывод экспертов о том, что "в большинстве ситуаций перемещения детей, которые рассматривала комиссия, российские органы власти не пытались способствовать воссоединению семей. Комиссия установила, что в этих ситуациях российские власти нарушили свое обязательство согласно международному гуманитарному праву всеми возможными способами содействовать воссоединению семей, разобщенных в результате вооруженного конфликта, что может быть квалифицировано как военное преступление в виде неоправданной задержки репатриации гражданских лиц".
Широкомасштабность и систематичность приведенных неправомерных действий в отношении украинских детей свидетельствуют о значительном перечне привлеченных лиц к их совершению.
По данным платформы "Дети войны", 19 546 украинских детей были идентифицированы как депортированные или принудительно вывезенные российскими агентами.
Также, по данным Bring Kids Back UA, уже удалось вернуть 1 293 ребенка, которые были депортированы, принудительно переселены или находились на временно оккупированных территориях.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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