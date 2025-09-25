Защита детей и письмо Путину: Елена Зеленская раскрыла детали встречи с Меланией Трамп
Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Главной темой обсуждений стала защита украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елену Зеленскую в Telegram.
По словам Зеленской, они с Трамп обсудили общие ценности, в первую очередь защиту детей и их детства.
"Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо - призыв к Путину о мире для детей", - отметила первая леди Украины.
Она уточнила, что чрезвычайно ценит открытость сердца первой леди США к теме благополучия детей во всем мире.
Зеленская подчеркнула, что не прекращает верить в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность в лучшую сторону.
Первая леди выразила уверенность, что общими усилиями можно помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.
Также Зеленская добавила, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Трамп для защиты детей.
Встреча Зеленской и Трамп
Напомним, вчера, 24 сентября, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с первой леди США Меланией Трамп.
По словам Никифорова, встреча состоялась 23 сентября. При этом деталей он не раскрывал.