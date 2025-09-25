ua en ru
Защита детей и письмо Путину: Елена Зеленская раскрыла детали встречи с Меланией Трамп

Нью-Йорк, Четверг 25 сентября 2025 20:09
Защита детей и письмо Путину: Елена Зеленская раскрыла детали встречи с Меланией Трамп Фото: первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп (t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Иван Носальский

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Главной темой обсуждений стала защита украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елену Зеленскую в Telegram.

По словам Зеленской, они с Трамп обсудили общие ценности, в первую очередь защиту детей и их детства.

"Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо - призыв к Путину о мире для детей", - отметила первая леди Украины.

Она уточнила, что чрезвычайно ценит открытость сердца первой леди США к теме благополучия детей во всем мире.

Зеленская подчеркнула, что не прекращает верить в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность в лучшую сторону.

Первая леди выразила уверенность, что общими усилиями можно помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.

Также Зеленская добавила, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Трамп для защиты детей.

Встреча Зеленской и Трамп

Напомним, вчера, 24 сентября, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с первой леди США Меланией Трамп.

По словам Никифорова, встреча состоялась 23 сентября. При этом деталей он не раскрывал.

