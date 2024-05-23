Омбудсмен анонсировал "хорошие новости" по возвращению депортированных украинцев
Украина ожидает положительных новостей по возвращению детей и других граждан, депортированных Россией. Это может произойти на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
Как отметил омбудсмен, Россия депортировала с 2014 года десятки тысяч украинских детей. Официально Украине удалось идентифицировать 19 546 детей, которых незаконно вывезла Россия.
При этом Лубинец анонсировал "хорошие новости" по возвращению украинцев домой.
"Касательно посредников, Катар - наиболее успешный. Я надеюсь, что еще на этой неделе мы услышим новые положительные новости по возвращению", - сказал уполномоченный.
Омбудсмен добавил, что ожидается возвращение на территорию Украины "детей и не только детей".
Обмен пленными между Украиной и РФ
Следует отметить, что Украина и Россия провели ряд обменов военнопленными. Однако в последний год Москва все больше блокирует возможность обменов.
В Украине звучат идеи по обмену пленными по формуле "всех на всех". Однако Россия игнорирует инициативу.
Кроме того, путинский режим продолжает активно депортировать украинских детей. Их отдают на усыновление в российские семьи, меняют гражданство. Следует добавить, что именно за депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.