Омбудсмен анонсировал "хорошие новости" по возвращению депортированных украинцев

Украина ожидает положительных новостей по возвращению детей и других граждан, депортированных Россией. Это может произойти на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Как отметил омбудсмен, Россия депортировала с 2014 года десятки тысяч украинских детей. Официально Украине удалось идентифицировать 19 546 детей, которых незаконно вывезла Россия. При этом Лубинец анонсировал "хорошие новости" по возвращению украинцев домой. "Касательно посредников, Катар - наиболее успешный. Я надеюсь, что еще на этой неделе мы услышим новые положительные новости по возвращению", - сказал уполномоченный. Омбудсмен добавил, что ожидается возвращение на территорию Украины "детей и не только детей".