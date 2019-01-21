Зеленського висунули кандидатом у президенти України

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документи для реєстрації Зеленського подасть лідер партії "Слуга народу" Іван Баканов

Політична партія "Слуга народу" висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти України на виборах, які пройдуть 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

Зокрема, на з'їзді партії учасники прийняли рішення про висунення Зеленського кандидатом на пост президента. Також повідомляється, що документи для реєстрації кандидата до ЦВК подасть лідер партії Іван Баканов.

Нагадаємо, Зеленський заявив про участь у виборах президента в новорічну ніч. Заява супроводжувалася скандалом, так як телеканал "1+1", з яким співпрацює комік, пустив його промову за кілька хвилин до Нового року замість традиційного звернення президента.

Як раніше писало РБК-Украина, Зеленський буде будувати виборчу кампанію на "бунті проти еліт". Зокрема, в його команді пояснили, що ця тактика є загальносвітовою тенденцією.

"Бунт проти еліт - це світова тенденція, згадаємо успішні кампанії Трампа, Макрона, Шареца в Словенії. Аналогічний підхід будемо застосовувати і тут", - зазначив співрозмовник РБК-Україна.

Крім того, джерело зазначило, що в лютому "Квартал", керівником якого є Зеленський, відправиться в черговий тур по Україні, де він продовжить практику спілкування з глядачами на політичну тематику, але вже в якості кандидата в президенти.