ЦВК зареєструвала Зеленського кандидатом у президенти

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Наразі зареєстровано 26 кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019. Відповідне рішення ЦВК прийняла у ході засідання 30 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, наразі зареєстровано 26 кандидатів у президенти.

Проект постанови про реєстрацію кандидата зачитав член ЦВК Олег Діденко.

"Пропонується проектом рішення зареєструвати кандидата на пост президента України Зеленського Володимира Олександровича. Освіта вища, проживає у місті Києві. Видати Зеленському посвідчення кандидата встановленої форми", - зачитав Діденко.

У ході голосування один член ЦВК утримався.

"Хто за? 15 - за. Проти немає. Один утримався. Проект постанови прийнято", - заявила голова комісії Тетяна Сліпачук.

"Володимир Зеленський не присутній на сьогоднішньому засіданні. Адже він має право як прийти, так і не прийти. Тому йому особисто не вручено посвідчення кандидата", - пояснили РБК-Україна у прес-службі ЦВК.

Як писало РБК-Україна раніше, шоумен Володимир Зеленський, який подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти, оприлюднив свою передвиборчу програму.

Нагадаємо, Зеленський подав документи в Центральну виборчу комісію 25 січня.

Так, після подачі документів у ЦВК шоумен оприлюднив свою декларацію. Він вказав, що йому і дружині належить будинок під Києвом, кілька квартир, у тому числі в Києві і окупованій Ялті, також в оренді у сім'ї є квартира в Британії. З коштовностей Зеленський вказав наручний годинник п'яти елітних брендів.