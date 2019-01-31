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Зеленський вніс до декларації скандальний офшор

Новини » Вибори 2019    31.01.2019 - 15:51
Зеленський вніс до декларації скандальний офшор
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У декларації Зеленського з'явилася компанія Green Family, з якої він обіцяв вийти

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський уточнив свою декларацію за 2017 рік, внісши до неї кіпрську компанію Green Family, яка отримує російські гроші на зйомки кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію.

В уточненій декларації вказано компанію Green Family, 300 акцій якої належать Зеленському. Також повідомляється, що він придбав їх у 2012 році. Крім того, Зеленський вніс до декларації BMW X5 2011 року випуску, який належить його дружині.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про вихід з кіпрської компанії Green Family. Зокрема, він показав документ, відповідно до якого йому належать 300 акцій. Кандидат заявив про вихід зі складу акціонерів компанії Green Family LTD і дав доручення якомога швидше провести процедуру виходу. Показана заява датована 23 січня 2019 року.

Раніше також повідомлялося, що Зеленський задекларував мільйонні доходи і кілька квартир. За 2017 рік він отримав 7,3 млн гривень доходу, його дружина - близько 800 тис. гривень. Крім того, в банках зберігається понад 430 тис. доларів і 1,2 млн гривень. Ще майже 9 тис. доларів зберігається на рахунках його дружини. Готівкою Зеленський тримає 285 тис. доларів, 50 тис. євро і 220 тис. гривень.

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