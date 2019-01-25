Зеленський подав документи до ЦВК

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський реєструється кандидатом у президенти

Шоумен Володимир Зеленський подав документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації в якості кандидата на пост президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Команди Зеленського".

На одному з опублікованих відео видно, що Зеленський вже подав документи до Центрвиборчкому.

Опубліковано Команда Зеленського П'ятниця, 25 січня 2019 р.

Нагадаємо, Зеленського висунули кандидатом у президенти України на з'їзді партії "Слуга народу" 21 січня. Зазначимо, він оголосив про участь у виборах в новорічну ніч. Заява супроводжувалося скандалом, так як телеканал "1+1", з яким співпрацює комік, пустив його промову за кілька хвилин до Нового року замість традиційного звернення президента.

Зазначимо, журналісти "Радіо Свобода" виявили, що що пов'язана із Зеленським компанія "Грін Філмс" отримала від Міністерства культури Росії більше 0,5 млн доларів на зйомки кіно. Зокрема, в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії є угода про те, що компанія Зеленського отримала 35 млн рублів (понад 0,5 млн доларів) на зйомки фільму "Вниз". Після скандалу він заявив, що вийшов з капіталу цієї компанії.