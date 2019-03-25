Зеленський збільшив відрив ще в одному соцопитуванні

Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Велике опитування провели КМІС, Центр Разумкова та група Рейтинг

Напередодні виборів в Україні найвищі шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова.

За даними опитування, лідером президентського рейтингу залишається Зеленський, якого підтримують 27,7% тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати на виборах. Порівняно з попередніми опитуваннями він збільшив відрив.

Другу і третю позицію ділять Тимошенко - 16,6% і Порошенко - 16,4%.

Далі йдуть Анатолій Гриценко - 9,7%, Юрій Бойко - 8,4%, Олег Ляшко - 5,3%, Олександр Вілкул - 4,0%, Ігор Смешко - 3,7%.

"Зеленський є лідером симпатій серед молоді і людей середнього віку, Тимошенко - серед старших виборців. Якщо Зеленського, Порошенко і Гриценко відносно більше підтримують чоловіки, то Тимошенко - жінки", - зазначають соціологи.

Опитування фонду Соціологічної групи "Рейтинг", Центру Разумкова ы КМІС проводилося 5-14 березня серед 15 000 респондентів. Помилка вибірки - 0,8%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на першому місці в президентському рейтингу Володимир Зеленський, якого готові підтримати 32,1% виборців, на другому місці нинішній президент Петро Порошенко з 17,1%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня рейтинг кандидатів очолювали Володимир Зеленський (24,9%), Юлія Тимошенко (18,8%) і Петро Порошенко (17,4%).