Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський показав понад 7 млн гривень доходу за 2017 рік

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський задекларував мільйонні доходи і декілька квартир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію.

У декларації Зеленський зазначив 7,3 млн гривень доходу за 2017 рік (бізнес, відсотки по вкладах, здача нерухомості в оренду і гонорари), його дружина отримала близько 800 тис. гривень. Крім того, в банках зберігається понад 430 тис. доларів і 1,2 млн гривень. Ще майже 9 тис. доларів зберігається на рахунках його дружини. Готівкою Зеленський зберігає 285 тис. доларів, 50 тис. євро і 220 тис. гривень.

Також шоумен вказав, що йому і дружині належить будинок під Києвом, кілька квартир, в тому числі в Києві і окупованій Ялті, також в оренді у сім'ї знаходиться квартира в Британії. З коштовностей Зеленський зазначив наручні годинники п'яти елітних брендів.

Сім'я Зеленських володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 5 млн гривень і Mercedes-Benz S класу майже за 2 млн. Також кандидат задекларував права на ряд компаній, пов'язаних з виробництвом кіно і розважальних шоу.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський подав документи до ЦВК.

Раніше також він заявив про вихід з кіпрської компанії Green Family. В той же час ця скандальна компанія не фігурує в його декларації за 2017 рік.